Прощание с экс-главредом «Известий» Лаптевым завершилось в Москве

Прощание с бывшим главным редактором газеты «Известия» Иваном Лаптевым состоялось в Москве на Троекуровском кладбище. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев отметил огромную роль Лаптева в мирном исходе событий 1991 года.

«Лаптев поддерживал тот ход истории, в котором жила страна, без малого 300 миллионов человек. Иван Дмитриевич очень много сделал для того, чтобы события 1991 года были как можно более мирными и спокойными. И уже работая на посту председателя Госкомитета по печати, проявлял мудрость, умение вести сложнейший корабль переустановления практики работы российских СМИ, определение того, что можно и нельзя в отсутствии цензуры», — выразил соболезнования Дмитрий Мезенцев, передаёт ТАСС.

Венки для участия в траурной церемонии были направлены Министерством цифрового развития РФ, коллективом МИЦ «Известия», Национальной Медиа Группой и лично Дмитрием Мезенцевым.

Напомним, на 92-м году жизни скончался выдающийся советский и российский журналист, политический и общественный деятель Иван Лаптев, занимавший в разные годы пост главного редактора газеты «Известия» и председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Он умер в больнице, оставив после себя значительное наследие в области журналистики и государственной службы.