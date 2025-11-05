Группа парней нашла в сауне тело мёртвой 21-летней девушки

В Кызыле проводится проверка по факту гибели 21-летней девушки в одной из местных саун. Об этом сообщили в следственных органах Республики Тыва.

Тело молодой женщины без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено вечером 4 ноября в помещении сауны на улице Оюна Курседи. Предварительная версия случившегося — поражение электрическим током.

«При осмотре места происшествия на теле погибшей каких-либо явных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено», — отметили в следственных органах.

В настоящее время следователи назначают судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. По информации правоохранительных органов, в момент происшествия в сауне находилась группа молодых людей, которые и обнаружили тело. По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.

