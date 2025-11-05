Звонки и сообщения в Max стали доступны в странах СНГ

Национальный мессенджер Max расширил функционал голосовой связи и обмена сообщениями на территории всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей», — рассказали в пресс-службе.

Теперь пользователи из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана получили возможность совершать звонки и обмениваться сообщениями через приложение.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных пользователей национального мессенджера Max достигло 50 миллионов. В октябре среднесуточная аудитория сервиса превысила 19 миллионов человек, при этом пиковое значение было зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллиона пользователей за сутки. Указанные показатели свидетельствуют о стабильном росте популярности мессенджера среди населения России.