Аномалия в ноябре: В Москву на выходные придёт «бабье лето»

Аномально тёплая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные — температура превысит климатическую норму на пять градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс 5 градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы», — пояснила Позднякова.

Она опубликовала график, судя по которому в субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до 8–10 градусов тепла, при этом ночные температуры останутся необычно высокими для ноября. В выходные дни москвичей ждёт облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Однако уже со второй декады ноября синоптики прогнозируют возвращение к сезонным нормам с отрицательными ночными температурами. В середине ноября увеличится вероятность смешанных осадков, хотя значительными они не будут.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала Life.ru, что климатическая норма вернётся в столицу со второй декады ноября — температура будет опускаться ниже нуля по ночам и иногда днём. Впрочем, значительных осадков в этот период не прогнозируется из-за повышенного атмосферного давления. Если верить предварительным прогнозам и народным приметам, снежный покров может установиться ближе к концу месяца, между 21 и 28 ноября. Тем не менее, выпадение мокрого снега, который быстро растает, возможно уже к 15 ноября.