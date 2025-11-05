Во Владимирской области ушедшего на СВО мужчину уволили с работы «за прогулы»

В Александрове Владимирской области мужчину уволили «за прогулы», когда он отправился в зону спецоперации защищать Родину. Жена военнослужащего обратилась в региональную прокуратуру, которая и помогла восстановить справедливость. Известно, что мужчина должным образом уведомил работодателя об уходе на фронт летом 2024 года, что должно было повлечь приостановку действия трудового договора.

«В нарушение установленных требований, действие трудового договора с ним не приостановлено, спустя неделю после убытия мужчины к месту службы он был уволен за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, выразившееся в прогуле», — уточнили в прокуратуре.

После вмешательства прокурора приказ об увольнении работника «за прогул» был отменён, а действие трудового договора приостановлено до момента возвращения мужчины из зоны СВО.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от транспортного и земельного налогов.