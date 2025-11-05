Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:16

Уже 33 зрителя получили ожоги глаз в кинотеатре в Абакане

Обложка © СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Обложка © СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Количество пострадавших в результате инцидента с бактерицидной лампой в абаканском кинотеатре достигло 33 человек, включая 19 несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Днём 3 ноября 2025 года во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз», — рассказали следователи.

Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначают судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда здоровью зрителей.

Как с помощью лыж и сна сохранить зрение слепнущему от гаджетов ребёнку — советы врача
Как с помощью лыж и сна сохранить зрение слепнущему от гаджетов ребёнку — советы врача

Напомним, речь идёт о кинотеатре «Наутилус», где зрители получили ожоги сетчатки глаз из-за бактерицидных ламп. Сотрудник заведения забыл отключить это оборудование перед началом показа. В результате после сеанса в офтальмологическое отделение обратились десятки зрителей.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar