Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема предупредил лидеров ЕС об опасности финансовой поддержки конфликта на Украине, который по их вине грозит распространиться на европейские страны. Разгромный пост политик разместил на личной странице в соцсети X.

Он убеждён, что текущая стратегия ЕС ведёт к эскалации и рискует перенести военные действия на территорию самого союза. Мема напомнил об уже одобренных €1,8 млрд помощи Украине и потенциальных затратах на перевооружение в €6,8 трлн.

«Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая вскоре распространится на города ЕС?» — написал Мема.

Ранее Life.ru рассказывал, что американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер во время посещения Киева заявил Владимиру Зеленскому о необходимости прекращения конфликта. Он подчеркнул, что «эта бессмысленная война должна прекратиться» и что «мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперёд». США считают, что продолжение боевых действий приведёт лишь к дальнейшим потерям и разрушениям, добавил Уитакер.