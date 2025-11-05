Прокуратура Сербии обвинила президента Вучича в давлении на правосудие

Сербская прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) обвинила президента страны Александра Вучича в злоупотреблении полномочиями и попытке оказать давление на судебные органы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Поводом для обвинений стало выступление Вучича 3 ноября в телепрограмме «Чирилица» на канале TV Prva, где он раскритиковал прокуратуру за расследование, связанное с реконструкцией здания бывшего Генштаба, разрушенного авиаударами НАТО в 1999 году.

«Президент республики превысил и злоупотребил своими полномочиями, данными законом и конституцией, и попытался оказать недопустимое влияние на прокуратуру, комментируя актуальные расследования», — приводит заявление JTOK РИА Новости.

Ранее Вучич сообщил, что ещё в 2016 году договорился с американской стороной о создании в здании музея жертв НАТО, однако прокуратура возбудила дело о снятии с объекта охранного статуса. По его словам, расследование инициировали для того, «чтобы Сербия не смогла наладить отношения с администрацией Трампа».

Комитет Скупщины по территориальному планированию уже одобрил закон о реконструкции здания бывшего Генштаба и направил документ в парламент. Инициативу поддержали 110 из 250 депутатов.

Против проекта выступают студенты и представители оппозиции, которые несколько дней проводят акции у здания парламента. Они считают, что закон открывает путь для участия американских инвесторов, близких к президенту США Дональду Трампу.

В марте 2024 года зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер представил проект строительства на месте разрушенных зданий комплекса с отелем и мемориальной комнатой, посвящённой жертвам бомбардировок. Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств ранее призывал вернуть комплексу статус объекта культурного наследия и провести открытый конкурс архитектурных проектов.

Военная операция НАТО против Югославии проходила с 24 марта по 10 июня 1999 года без санкции Совбеза ООН. В результате ударов были разрушены десятки гражданских объектов, погибли более 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей. Ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.