Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:38

Военкор Коц заявил о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе Красноармейска (Покровска), устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника. Об оперативной обстановке в этом направлении сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале.

«Ресурсы противника продолжают ныть: «…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…», — передаёт Коц. По сведениям военкора, украинская сторона характеризует складывающуюся обстановку как критическую.

ВСУ попали в огневой мешок между Красноармейском и Родинским и были уничтожены
ВСУ попали в огневой мешок между Красноармейском и Родинским и были уничтожены

В Минобороны России тем временем официально явили, что положение украинских группировок, оказавшихся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается. Ведомство дало понять, что спасение для украинских солдат возможно лишь в случае добровольной сдачи.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar