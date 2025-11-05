Военкор Коц заявил о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском
Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе Красноармейска (Покровска), устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника. Об оперативной обстановке в этом направлении сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём телеграм-канале.
«Ресурсы противника продолжают ныть: «…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…», — передаёт Коц. По сведениям военкора, украинская сторона характеризует складывающуюся обстановку как критическую.
В Минобороны России тем временем официально явили, что положение украинских группировок, оказавшихся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается. Ведомство дало понять, что спасение для украинских солдат возможно лишь в случае добровольной сдачи.
