Ракеты «Сармат» способны достичь любой точки Земли, предупредили в Госдуме

Постановка на боевое дежурство комплексов с межконтинентальными ракетами «Сармат» имеет целью сдерживание стратегических сил потенциального противника, а также его крупнейших оборонных предприятий и правительственных центров. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это баллистические ракеты. Очень тяжёлые во всех смыслах. И эти ракеты не перехватываются, могут достичь любой точки Земли. (…) Замминистра иностранных дел [Александр] Грушко чётко проговорил, что идёт эскалация вокруг Калининградской области, то есть пытаются они осуществить полную блокаду региона шаг за шагом», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Депутат дополнил, что в соответствии с военной доктриной России, блокада любого российского региона рассматривается как объявление войны. Говоря о возможностях «Сармата», Колесник отметил, что эта ракета не имеет ограничений по дальности. Он добавил, что территория, поражённая данным типом вооружения, станет непригодной для обитания, если, конечно, она вообще уцелеет после эскалации напряжённости со стороны западных стран.

А ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» будет принята на боевое дежурство в ВС РФ в 2026 году. Это заявление российского лидера прозвучало на торжественной церемонии в Кремле, где награждали разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».