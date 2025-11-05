Россия сбросила более 5 тысяч КАБов на Украину за октябрь, это – рекорд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU
Министерство обороны Украины констатировало значительное увеличение интенсивности применения российскими Вооружёнными силами корректируемых авиационных бомб (КАБ). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в своём Telegram-канале.
В октябре 2025-го было зафиксировано не менее 5328 ударов с использованием КАБов, что стало максимальным показателем с начала года. В сообщении подчёркивается, что российские войска резко нарастили применение высокоточного авиационного вооружения по украинской территории, хотя конкретные цели и последствия этих ударов не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 204 беспилотника самолётного типа, три управляемые авиационные бомбы, а также один реактивный снаряд системы HIMARS американского производства, применённый Вооружёнными силами Украины.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.