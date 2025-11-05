Россия сбросила более 5 тысяч КАБов на Украину за октябрь, это – рекорд

В октябре 2025-го было зафиксировано не менее 5328 ударов с использованием КАБов, что стало максимальным показателем с начала года. В сообщении подчёркивается, что российские войска резко нарастили применение высокоточного авиационного вооружения по украинской территории, хотя конкретные цели и последствия этих ударов не уточняются.