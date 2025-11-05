В Петербурге апартаменты уступили отелям по вводу номеров

В Санкт-Петербурге по итогам 2025 года впервые за семь лет ввод классических гостиничных номеров превысил объёмы по апарт-отелям. Такие данные приводит издание РБК Петербург со ссылкой на аналитиков рынка.

С января в городе открылось четыре новых апарт-отеля, совокупно предлагающих 2,2 тысячи юнитов, однако лишь 363 номера в них прошли официальную классификацию. До конца года застройщики планируют ввести в эксплуатацию ещё десять объектов апартаментов, что добавит рынку 1,9 тысячи номеров. На этом фоне была открыта одна гостиница категории «четыре звезды» на 802 номера, а в ближайшей перспективе запустят ещё одну на 300 номеров.

Общий номерной фонд гостиниц Петербурга с учетом новых объектов достигнет отметки в 17 тысяч единиц. Эксперты, опрошенные изданием, поясняют, что апарт-отели реже проходят процедуру классификации из-за своей бизнес-модели, которая заточена под краткосрочную аренду и имеет выраженную сезонную ориентацию.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство РФ разрешило заселение в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года — по водительскому удостоверению. Гости получат более быструю и комфортную процедуру заселения благодаря этому нововведению. Со стороны отелей любые технические сбои теперь будут регулироваться строгим регламентом, что позволит избежать юридических сложностей и недопонимания с клиентами.