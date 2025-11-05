Лишь треть погибших посевов на Кубани была застрахована

Краснодарский край в 2025 году оказался под влиянием неблагоприятной погоды, режим ЧС введён в 11 районах. Об этом РБК Краснодар рассказал замгубернатора региона Андрей Коробка.

Экстремальная засуха и возвратные заморозки снизили валовой сбор зерновых и зернобобовых до 9,3 млн т (из них 7,8 млн тонн пшеницы), общий спад по зерновой группе — до 11 млн т, минус 22% к прошлому году. Масличные — около 1 млн т, сахарная свёкла — 6,3 млн т. При этом внутренние потребности закрыты, экспортные поставки сохраняются, запасы сопоставимы с прошлогодними, хотя в первом полугодии экспорт просел из‑за низких переходящих запасов и сокращённой квоты.

Кризис обнажил слабость агрострахования: застрахована оказалась лишь треть погибших посевов (17,6 из 60 тыс. га), у фермеров — 4 из 30 тыс. га. Власти усиливают разъяснительную работу с НСА, подчёркивая, что цена потерь выше текущих затрат на полисы, отметил замгубернатора.

По его словам, для поддержки пострадавших были запущены льготные микрозаймы через Фонд микрофинансирования: «Специальный (ЧС)» и «Фермер» — до 5 млн руб. под 0,1–4,25% на 2 года. Дополнительно выделено свыше 220 млн руб. по льготным кредитам (ставки 1–5%). Проработаны отсрочки и рассрочки по налогам (до 12 мес. и до 3 лет соответственно) и возможная отсрочка арендной платы за краевые земли на год.

«Если говорить о господдержке аграрной отрасли в 2026 году, то мы сохраняем приоритеты. Планируем направить наибольшие суммы традиционно на животноводство, закладку садов и виноградников, семеноводство и агрострахование. Значительная часть господдержки будет направлена малым формам хозяйствования», — сказал Коробка.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России в этом году собрали рекордный урожай зерна, вес которого составил более 135 миллионов тонн. В прошлом году было собрано на 9 млн меньше. Это позволит РФ обеспечить внутренние потребности и заняться экспортом по-крупному.