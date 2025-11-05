«Моё солнышко!» Лолита показала страдающую аутизмом дочь в её 27-летие в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала, что её дочь Ева отметила 27-летие в Болгарии. Девушка страдает аутизмом, но артистка многое сделала, чтобы девочка смогла адаптироваться и вести обычную жизнь. В соцсети Лолита поблагодарила Бога за дочь и показала её фото.

«Моё солнышко! Горжусь каждым твоим шагом по Земле! Спасибо, что Бог именно тебя мне подарил», — подписала снимок артистка.

По словам Милявской, поклонники прислали девочке много подарков и даже куклу в образе любимого киногероя Евы. Певица пошутила, что теперь придётся покупать к игрушке «друга» — Майка из «Корпорации монстров». Сейчас Ева положила куклу к себе в постель и перед сном её обнимает, добавила Лолита. Она также рассказала фанатам о заветно желании девочки: она мечтает, чтобы все были живы и здоровы.

Сейчас Ева постоянно живёт в Болгарии, до этого училась на филолога в Варшаве и много времени проводила с бабушкой в Киеве. Милявская не хочет привозить дочь в Россию, а на Украине для неё опасно, поэтому певица выбрала Болгарию.

Ранее на концерте в честь дня рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце певица Лолита Милявская откровенно рассказала, что прошла курс лечения у психиатра. По словам артистки, в этом нет ничего постыдного — наоборот, это проявление силы. Милявская лечила у врача тревожность и апатию.