В Госдуме объяснили, почему детские сим-карты не станут целью мошенников

Операторы связи обязаны автоматически и тщательно отслеживать трафик и контент детских SIM-карт, о запуске которых ранее объявило Министерство цифрового развития РФ. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Я полностью поддерживаю внедрение детских сим-карт. Я надеюсь, что операторы будут жёстко контролировать тех, кому эти сим-карты предназначаются, что в этих сим-картах будет жёсткий фильтр трафика, который ребёнку не должен быть доступен, то есть это будет ограничение на уровне мобильного оператора, самостоятельно он будет фильтровать весь трафик, который 14+, 16+ и 18+. Это всё должно быть в автоматическом режиме», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Также Свинцов выразил уверенность в том, что мошеннические схемы с использованием детских SIM-карт для незаконной слежки маловероятны. По его словам, мошенники не смогут воспользоваться такими SIM-картами, поскольку получение SIM-карты в любом случае предполагает добровольное согласие человека.

При переоформлении SIM-карты на взрослого человека, она автоматически теряет статус детской и, соответственно, функционал отслеживания ребёнка становится недоступным. Когда ребёнок достигает совершеннолетия и переоформляет SIM-карту на себя, она становится взрослой, предоставляя полный набор функций для взрослого пользователя.

Ранее стало известно, что в России появятся детские сим-карты. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, для отслеживания местоположения ребёнка больше не потребуется подавать официальное заявление — геотрекинг будет доступен сразу после активации.