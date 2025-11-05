Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт прибыли на заседание суда в подмосковном Домодедове

Актриса Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский суд Московской области для рассмотрения дела о контрабанде вейпа, содержащего масло каннабиса. Она вошла в здание в сопровождении своей матери — артистки Ксении Раппопорт.

Актриса Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский суд Московской области. Видео © Life.ru

Планируется, что на первом заседании прокурор изложит суть обвинения. После этого Тарасова должна будет заявить о своей вине или её непризнании. Далее суд приступит к изучению доказательств и опросу свидетелей.

Напомним, Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В ходе предварительного заседания Аглая заявила о раскаянии и назвала случившееся «большой ошибкой», сетуя на возможный срыв съёмок в нескольких проектах. Cледователь настаивал на более строгой мере пресечения из-за наличия у актрисы израильского паспорта и опасений, что она может скрыться от правосудия.