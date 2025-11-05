Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 13:29

Обнаружена новая редкая болезнь мозга

Обложка © freepik / DC Studio

Международная группа учёных обнаружила новое, крайне редкое неврологическое заболевание, которое вызвано мутациями в гене RPS6KC1. Об открытии сообщило агентство EFE со ссылкой на специалистов испанского Института биомедицинских исследований Бельвитхе.

«Это тип заболевания, которое затрагивает белое вещество мозга», — заявила руководитель отдела нейрометаболизма института Аурора Пужоль.

По словам учёного, у пациентов с этим недугом наблюдаются проблемы с ходьбой, а также когнитивные нарушения или задержки в развитии. Мутации были идентифицированы у 13 человек из восьми семей по всему миру, причём один из случаев зарегистрирован в университетской больнице в провинции Барселона.

Симптомы болезни могут значительно различаться даже среди членов одной семьи. У большинства пациентов клинические проявления схожи с симптомами синдрома Коффина-Лоури — другого редкого генетического заболевания. В масштабном исследовании, возглавляемом испанскими учёными, приняли участие исследовательские центры и больницы из Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Эстонии. Аурора Пужоль добавила, что, хотя потенциальное лечение пока недоступно, само выявление болезни является важным шагом для улучшения диагностики.

Российские учёные создали нейросеть для диагностики типов опухоли мозга
Ранее сообщалось, что в мировых исследованиях по созданию вакцины против онкологических заболеваний активно участвуют российские специалисты, составляя, по его оценке, от 30 до 40% от общего числа ученых. Человечество в конечном итоге достигнет цели по созданию доступного лекарства от рака, отметив, что вопрос заключается лишь в сроках реализации этой задачи.

Анастасия Никонорова
