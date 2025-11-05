Камила Валиева начала тренировки перед возвращением после дисквалификации
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Артём Иванов
Фигуристка Камила Валиева, которая решила возобновить спортивную карьеру после дисквалификации, начала полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». Об этом сообщила Татьяна Навка.
«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — цитирует её ТAСС.
Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В результате она лишилась всех медалей, полученных на чемпионатах России, Европы, а также золотой медали Олимпийских игр. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 2021 года, поэтому действие этой санкции заканчивается уже в грядущем декабре.
