5 ноября, 13:11

Камила Валиева начала тренировки перед возвращением после дисквалификации

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Артём Иванов

Фигуристка Камила Валиева, которая решила возобновить спортивную карьеру после дисквалификации, начала полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». Об этом сообщила Татьяна Навка.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — цитирует её ТAСС.

Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 млн рублей ISU и WADA
Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В результате она лишилась всех медалей, полученных на чемпионатах России, Европы, а также золотой медали Олимпийских игр. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 2021 года, поэтому действие этой санкции заканчивается уже в грядущем декабре.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

