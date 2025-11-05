Обрушение перекрытий между этажами произошло в доме на северо-востоке Москвы

В четырёхэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение межэтажных перекрытий между первым и вторым этажами. Life.ru выяснил подробности случившегося.

Инцидент произошёл в здании на Верхоянской улице — на площади 20 квадратных метров обрушились конструкции в нежилом помещении, где проводились ремонтные работы. Из дома проводят эвакуацию жильцов: из подъезда №2 — квартиры 17, 18, 20 — эвакуировали 5 человек, в том числе двоих детей. Из 3-го подъезда эвакуировали 2 человек из квартир 33 и 34.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины обрушения.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 3 на 4 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошёл взрыв, вызвавший частичное обрушение цеха водоочистки. В момент взрыва в цехе находились 5 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Аварийные службы направляются к месту происшествия для установления причин взрыва. По информации SHOT, местные жители слышали три взрыва, после чего с места происшествия начал подниматься дым.