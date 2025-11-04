Россия и США
3 ноября, 23:09

Рабочего спасли из-под завалов обрушившейся башни Конти в Риме

Обложка © X / Marco Nicoletti Blog

Спасатели вызволили 66-летнего рабочего из-под завалов обрушившейся башни Конти в Риме. Как сообщили в агентстве ANSA, пострадавшего доставили в больницу скорой помощи. Кроме того, его встретили долгими аплодисментами.

«Всё произошло внезапно. Потом я увидел только облако пыли и спасателей», — рассказал один из спасённых рабочих.

Всего под обломками оказались четыре человека. 64-летнего рабочего освободили первыми, его госпитализировали с черепной травмой. Двое сотрудников получили лёгкие повреждения. На место происшествия прибыли министр культуры Алессандро Джули и мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Напомним, днём 3 ноября произошло обрушение башни в центре Рима. Инцидент случился на территории знаменитых Императорских форумов при проведении реставрационных работ. Обрушение произошло на глазах у многочисленных туристов. Разрушение конструкции произошло внутри башни, которая была частично окружена строительными лесами и защитными ограждениями. Позднее произошло повторное обрушение, облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, что заставило правоохранителей расширить зону оцепления

