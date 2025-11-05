Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

5 ноября, 14:33

В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе баскетболиста Ершова. Он «спит»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cskabasket2

18-летний баскетболист ЦСКА-Юниор Владимир Ершов находится в медикаментозном сне после того, как получил травмы в результате избиения в ночном клубе города Раменское. Об этом сообщил спортивный директор молодёжного проекта БК ЦСКА Евгений Чернявский агентству «РИА Новости».

«Сейчас он переведён из Раменской ЦРБ в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжёлое, сегодня — в средней (степени) тяжести, динамика положительная»,  сказал Чернявский.

Несмотря на медикаментозный сон, Ершов находится в ясном сознании, всё осознает и понимает.

«Отец игрока уже подал заявления в Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. В настоящее время ведутся следственные действия, что затрудняет комментирование ситуации», — добавил Чернявский.

Напомним, что инцидент, в результате которого Ершов получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, произошёл в одном из ночных клубов. ЦСКА поддерживает постоянную связь с семьёй спортсмена и медицинским персоналом, выражая надежду на его скорейшее выздоровление.

Наталья Афонина
