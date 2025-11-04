Состояние критическое: Баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе
Обложка © Сайт БК ЦСКА-Юниор
Игрок молодёжной баскетбольной команды «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов попал в больницу с черепно-мозговой травмой после инцидента с избиением в одном из ночных клубов. Об этом сообщается на сайте «армейцев».
По информации ЦСКА, 18-летний игрок клуба госпитализирован в Раменскую ЦРБ в критическом состоянии. Клуб поддерживает связь с семьёй спортсмена и медицинским персоналом, выражая надежду на его выздоровление, компетентность врачей и тщательное расследование произошедшего.
