4 ноября, 19:05

Состояние критическое: Баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе

18-летний баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе

Обложка © Сайт БК ЦСКА-Юниор

Игрок молодёжной баскетбольной команды «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов попал в больницу с черепно-мозговой травмой после инцидента с избиением в одном из ночных клубов. Об этом сообщается на сайте «армейцев».
По информации ЦСКА, 18-летний игрок клуба госпитализирован в Раменскую ЦРБ в критическом состоянии. Клуб поддерживает связь с семьёй спортсмена и медицинским персоналом, выражая надежду на его выздоровление, компетентность врачей и тщательное расследование произошедшего.
