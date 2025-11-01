Россия и США
1 ноября, 07:33

Избитая топором модель пытается через суд взыскать алименты с российского экс-министра

Юлия Ван. Фото © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavan29

В Савёловский районный суд Москвы поступило исковое заявление о взыскании алиментов с бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии. Истцом в гражданском деле выступает его бывшая возлюбленная Юлия Ван, которая сбежала от него после избиения топором.

Фото © РИА Новости / Владимир Трефилов

Первое судебное заседание по делу назначено на 25 ноября 2025 года. Подробности требований Ван пока неизвестны.

Напомним, 24 апреля Михаил Хубутия пришёл в подмосковный дом к бывшей возлюбленной Юлии Ван и жестоко избил её обухом топора, затем скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы ног, перелом кисти и ушибы по всему телу, её госпитализировали. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Хубутия и Ван состояли в любовных отношениях, у пары есть общая дочь. Предположительно, ревность и нежелание отпускать возлюбленную стали мотивом преступления. Мужчина отправлен под домашний арест на срок в 1 месяц и 11 суток.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Афонина
