Избитая топором модель пытается через суд взыскать алименты с российского экс-министра

В Савёловский районный суд Москвы поступило исковое заявление о взыскании алиментов с бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии. Истцом в гражданском деле выступает его бывшая возлюбленная Юлия Ван, которая сбежала от него после избиения топором.