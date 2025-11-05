Вдова генерала Кириллова лично посмотрела в глаза убийц мужа в суде

Вдовы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана и его помощника Ильи Поликарпова прибыли в Западный окружной военный суд для участия в процессе. Они проходят потерпевшими по делу о теракте.

На скамье подсудимых четверо обвиняемых — Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. Им инкриминируется ряд преступлений, включая членство в террористическом сообществе, осуществление теракта организованной группой лиц, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и устройств. Кроме того, часть подсудимых обвиняется в прохождении специальной подготовки для занятия террористической деятельностью.

Ранее Life.ru сообщал, что Ахмаджон Курбонов*, проходящий по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, полностью сознался в содеянном. Именно он в декабре прошлого года, следуя указаниям координаторов, самостоятельно изготовил взрывное устройство мощностью порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Курбонов* дистанционно привёл бомбу в действие в момент появления генерала с помощником.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.