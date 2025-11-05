Подрывник признал вину в убийстве генерала Кириллова и его помощника
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Обвиняемый в организации теракта против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов* полностью признал свою вину, сознавшись, что именно он в декабре 2024 года дистанционно привёл в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Курбонов* по указке кураторов собрал бомбу, снабдил её поражающими элементами и установил у подъезда дома, где проживал офицер. Дождавшись момента, когда генерал-лейтенант выйдет на улицу, преступник дистанционно привёл устройство в действие, а затем попытался скрыться на конспиративной квартире, которую заранее оплатили для него сообщники.
Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Преступники, планируя убийство, заложили на маршруте следования офицера взрывчатку мощностью 300 грамм в тротиловом эквиваленте. За героический поступок генерал-лейтенант Кириллов получил высшую награду страны — звание Героя России. Ранее Life.ru публиковал отчёт с известными сведениями о заказчиках и исполнителях этого теракта.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.
* Включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.