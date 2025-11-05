Подрывник признал вину в убийстве генерала Кириллова и его помощника

Обвиняемый в организации теракта против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов* полностью признал свою вину, сознавшись, что именно он в декабре 2024 года дистанционно привёл в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Курбонов* по указке кураторов собрал бомбу, снабдил её поражающими элементами и установил у подъезда дома, где проживал офицер. Дождавшись момента, когда генерал-лейтенант выйдет на улицу, преступник дистанционно привёл устройство в действие, а затем попытался скрыться на конспиративной квартире, которую заранее оплатили для него сообщники.

