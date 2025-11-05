Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:59

Подрывник признал вину в убийстве генерала Кириллова и его помощника

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обвиняемый в организации теракта против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов* полностью признал свою вину, сознавшись, что именно он в декабре 2024 года дистанционно привёл в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Курбонов* по указке кураторов собрал бомбу, снабдил её поражающими элементами и установил у подъезда дома, где проживал офицер. Дождавшись момента, когда генерал-лейтенант выйдет на улицу, преступник дистанционно привёл устройство в действие, а затем попытался скрыться на конспиративной квартире, которую заранее оплатили для него сообщники.

Матвиенко вручила удостоверение сенатора вдове генерала Кириллова
Матвиенко вручила удостоверение сенатора вдове генерала Кириллова

Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Преступники, планируя убийство, заложили на маршруте следования офицера взрывчатку мощностью 300 грамм в тротиловом эквиваленте. За героический поступок генерал-лейтенант Кириллов получил высшую награду страны — звание Героя России. Ранее Life.ru публиковал отчёт с известными сведениями о заказчиках и исполнителях этого теракта.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar