Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 14:05

Певица Мэйби Бэйби попала в базу «Миротворца»* за гумпомощь для бойцов СВО

Обложка © Telegram / МЭЙБИ БЭЙБИ

Обложка © Telegram / МЭЙБИ БЭЙБИ

Певицу Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) добавили в базу украинского сайта «Миротворец»* за помощь бойцам СВО. Как сообщает «Постньюс», это произошло утром 5 ноября.

Причиной внесения артистки в список стало её участие в акции по отправке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Мероприятие проводилось в честь Дня народного единства, и в нём также принял участие председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Уроженку Белоруссии обвинили в «пропаганде войны», «соучастии в преступлениях против Украины и её граждан», а также в снабжении и финансировании ВС РФ. Кроме того, ей инкриминируется участие в мероприятиях, направленных на героизацию участников и ветеранов СВО.

Русский форвард «Филадельфии» попал в «Миротворец»* из-за акции памяти героя СВО
Русский форвард «Филадельфии» попал в «Миротворец»* из-за акции памяти героя СВО

Ранее сообщалось, что солист российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов также оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Поводом для этого стали анонсированные на 2023 год благотворительные концерты музыканта на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, которые в итоге не состоялись.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar