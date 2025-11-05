Певица Мэйби Бэйби попала в базу «Миротворца»* за гумпомощь для бойцов СВО

Певицу Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) добавили в базу украинского сайта «Миротворец»* за помощь бойцам СВО. Как сообщает «Постньюс», это произошло утром 5 ноября.

Причиной внесения артистки в список стало её участие в акции по отправке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Мероприятие проводилось в честь Дня народного единства, и в нём также принял участие председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Уроженку Белоруссии обвинили в «пропаганде войны», «соучастии в преступлениях против Украины и её граждан», а также в снабжении и финансировании ВС РФ. Кроме того, ей инкриминируется участие в мероприятиях, направленных на героизацию участников и ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что солист российской рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов также оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Поводом для этого стали анонсированные на 2023 год благотворительные концерты музыканта на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, которые в итоге не состоялись.

