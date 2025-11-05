Парфюмерша создала духи с «запахом войны» и привела в ярость украинцев

Ксандра рассказала журналистам Укринформ, что «война» ассоциируется у неё с дымом, металлом, влажной землёй, бетоном и горьким кофе. Она якобы почувствовала творческий порыв во время российских прилётов в Киеве, после чего начала создавать новый аромат. Первый парфюм серии был назван «Лютий-Березень» («Февраль-Март») и представлен ещё в августе 2022 года ограниченным тиражом. В нём, по словам Ксандры, есть ноты асфальта, покрышек, бетона, кожи, земли и мускуса. Второй аромат «Тримайся своїх» («Держись своих») она выпустила в честь волонтёров. Этот аромат похож на металл, порох, табак и древесину, пояснила парфюмер. Третий — «Бiла Кiкімора» («Белая Кикимора») — посвящён зиме и холоду.