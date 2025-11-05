Кнайсль призвала Россию не тратить время на погрязшую в беззаконье Европу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью kp.ru выразила скептицизм относительно перспектив нормализации отношений между Россией и Европой. Согласно её прогнозу, оттепели между РФ и ЕС не произойдёт в ближайшие два десятилетия.

Дипломат уверена, что будущее российской внешней политики связано с развитием сотрудничества с арабским миром и Африкой, а не с европейскими странами. Она констатировала, что Европа переживает сложный период, отметив, что, несмотря на возможность преодоления экономических трудностей, на континенте перестали действовать правовые механизмы в их традиционном понимании.

«Оттепель в отношениях с Европой в ближайшие 20 лет не предвидится. И России не стоит терять время с Европой», — заявила Кнайсль.

Ранее Карин Кнайсль заявила, что план Запада победить Россию полностью провалился. По её словам, западные страны намеревались сокрушить РФ по трём направлениям, в том числе нанести поражение на поле боя, накачивая оружием Украину.