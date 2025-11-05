Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС России

Антон Герасимов освобождён от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовых актов.

«Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.

Ранее Путин издал указ, которым Виталий Королёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Он сменил на этом посту Игоря Руденю, который был назначен полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе. До своего нового назначения Королёв занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.