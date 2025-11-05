Президента Мексики домогались на публике — мужчина потрогал её грудь и попытался поцеловать

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум стала жертвой нападения во время публичного выступления, когда неизвестный мужчина грубо схватил её и попытался поцеловать. Об инциденте стало известно из видео, мгновенно распространившегося в социальных сетях.

Видео © X / Gildo Garza

В ходе официального мероприятия нетрезвый мужчина приблизился к главе государства, обхватил её и предпринял попытку поцеловать. Несмотря на публичный характер происшествия, служба охраны не сразу среагировала на действия нарушителя.

На опубликованных кадрах видно, как один из агентов в конце концов «оторвал» руки нападавшего от президента и оттолкнул его в сторону. Сама Клаудия Шейнбаум, стараясь сгладить неловкость произошедшего, обратилась к мужчине с несколькими словами и ненадолго положила ему руку на плечо.

Женский секретариат Мексики опубликовал заявление, в котором решительно осудил случившееся. В организации подчеркнули, что ни одна женщина, включая действующего президента страны, не может быть защищена от актов сексуального насилия.

