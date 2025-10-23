Появилось видео допроса водителя-извращенца из Красногорска, который домогался девочки
Обложка © Telegram / Ирина Волк
Появилось видео допроса водителя автобуса, который пытался залезть под куртку школьницы в Красногорске. Кадры публикует в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель автобуса, который пытался облапать девочку, попытался объясниться. Видео © Telegram/ Ирина Волк
Обвиняемый попытался объяснить свой поступок. По его словам, он якобы случайно коснулся ребенка, говоря по телефону и пытаясь опереться на сиденье.
Напомним, что ранее сообщалось о двух инцидентах с участием этого водителя. 20 октября в районе Сабурово он пытался совершить непристойные действия в отношении девятилетней девочки, просовывая руку под её куртку во время движения. Этот момент был заснят свидетелями. Ребёнок, пребывая в шоковом состоянии, покинул транспортное средство на ближайшей остановке. Повторный случай с тем же водителем произошел 22 октября в Красногорске. Сегодня его задержали в аэропорту при попытке побега из страны.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.