Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 12:13

Появилось видео допроса водителя-извращенца из Красногорска, который домогался девочки

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Появилось видео допроса водителя автобуса, который пытался залезть под куртку школьницы в Красногорске. Кадры публикует в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель автобуса, который пытался облапать девочку, попытался объясниться. Видео © Telegram/ Ирина Волк

Обвиняемый попытался объяснить свой поступок. По его словам, он якобы случайно коснулся ребенка, говоря по телефону и пытаясь опереться на сиденье.

На Урале поймали педофила, убившего девочку 14 лет назад
На Урале поймали педофила, убившего девочку 14 лет назад

Напомним, что ранее сообщалось о двух инцидентах с участием этого водителя. 20 октября в районе Сабурово он пытался совершить непристойные действия в отношении девятилетней девочки, просовывая руку под её куртку во время движения. Этот момент был заснят свидетелями. Ребёнок, пребывая в шоковом состоянии, покинул транспортное средство на ближайшей остановке. Повторный случай с тем же водителем произошел 22 октября в Красногорске. Сегодня его задержали в аэропорту при попытке побега из страны.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar