Появилось видео допроса водителя-извращенца из Красногорска, который домогался девочки

Напомним, что ранее сообщалось о двух инцидентах с участием этого водителя. 20 октября в районе Сабурово он пытался совершить непристойные действия в отношении девятилетней девочки, просовывая руку под её куртку во время движения. Этот момент был заснят свидетелями. Ребёнок, пребывая в шоковом состоянии, покинул транспортное средство на ближайшей остановке. Повторный случай с тем же водителем произошел 22 октября в Красногорске. Сегодня его задержали в аэропорту при попытке побега из страны.