Новогоднюю ёлку начали устанавливать в Белгороде на Соборной площади

В Белгороде на Соборной площади приступили к монтажу главной новогодней ели, которая уже украшала город в прошлом году. Все работы по установке символа праздника планируется завершить к 10 декабря.

В Белгороде начали устанавливать новогоднюю ель на Соборной площади. Фото © пресс-служба администрации города Белгорода

По сравнению с предыдущим сезоном, монтаж новогоднего дерева в этом году начался значительно раньше — график работ сдвинулся примерно на неделю. Это позволит горожанам и гостям Белгорода раньше окунуться в праздничную атмосферу.

Ранее Life.ru писал, что в России наблюдается ажиотажный спрос на новогодние ели уже в октябре. Сообщается, что наибольшей популярностью пользуются деревья высотой 210 см со средней стоимостью 7,5 тысячи рублей — продажи таких моделей в октябре продемонстрировали рекордный рост на 30 000%, что свидетельствует о стремлении россиян заблаговременно приобрести главный новогодний символ.