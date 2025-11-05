Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:14

Новогоднюю ёлку начали устанавливать в Белгороде на Соборной площади

В Белгороде начали устанавливать новогоднюю ель на Соборной площади. Фото © пресс-служба администрации города Белгорода

В Белгороде начали устанавливать новогоднюю ель на Соборной площади. Фото © пресс-служба администрации города Белгорода

В Белгороде на Соборной площади приступили к монтажу главной новогодней ели, которая уже украшала город в прошлом году. Все работы по установке символа праздника планируется завершить к 10 декабря.

В Белгороде начали устанавливать новогоднюю ель на Соборной площади. Фото © пресс-служба администрации города Белгорода

В Белгороде начали устанавливать новогоднюю ель на Соборной площади. Фото © пресс-служба администрации города Белгорода

По сравнению с предыдущим сезоном, монтаж новогоднего дерева в этом году начался значительно раньше — график работ сдвинулся примерно на неделю. Это позволит горожанам и гостям Белгорода раньше окунуться в праздничную атмосферу.

Заснеженная, голая и украшенная: Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году
Заснеженная, голая и украшенная: Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году

Ранее Life.ru писал, что в России наблюдается ажиотажный спрос на новогодние ели уже в октябре. Сообщается, что наибольшей популярностью пользуются деревья высотой 210 см со средней стоимостью 7,5 тысячи рублей — продажи таких моделей в октябре продемонстрировали рекордный рост на 30 000%, что свидетельствует о стремлении россиян заблаговременно приобрести главный новогодний символ.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar