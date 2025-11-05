Белоусов доложил о работе США над межконтинентальной ракетой с ядерной боеголовкой

В США ведутся разработки новой ракеты, которая будет способна нести ядерный заряд и бить по целям, удалённым на 13 тысяч километров. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совбеза РФ. По его словам, ориентироваться надо не на слова Белого дома, а на действия США, которые сейчас занимаются активным наращиванием своего наступательного оружия.

«Идут работы [в США] по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой. Её дальность стрельбы составит 13 тыс. км», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что американские военные запустили во время испытаний неоснащённую зарядом межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Пуск называется плановым, его целью была проверка готовности ракет данного типа, которые стоят на вооружении у армии США. Снаряд пролетел около 4,2 тысячи миль (около 6 700 км) и достиг своей цели — атолла Кваджалейн. Эксперты уже обратили внимание, что это вдвое меньше, чем пролетел на испытаниях российский «Буревестник».