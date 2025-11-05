Депутат Яна Лантратова зарегистрирует своё имя как товарный знак
Обложка © ТАСС / Мессман Евгений
Депутат Госдумы Яна Лантратова официально зарегистрирует своё имя и личный логотип в качестве товарного знака. Об этом сообщает Агентство «Москва», ознакомившись с соответствующими документами.
Новый товарный знак позволит государственному деятелю на законных основаниях заниматься изданием печатной продукции, интернет-вещанием, телевизионными проектами, а также различной рекламной деятельностью.
Ранее сообщалось, что компания Starbucks оформила регистрацию нового товарного знака в России со сроком действия до 2034 года. Заявка на регистрацию была подана в мае 2024 года, а соответствующее решение было принято в ноябре 2025 года.
