5 ноября, 14:37

Депутат Яна Лантратова зарегистрирует своё имя как товарный знак

Обложка © ТАСС / Мессман Евгений

Депутат Госдумы Яна Лантратова официально зарегистрирует своё имя и личный логотип в качестве товарного знака. Об этом сообщает Агентство «Москва», ознакомившись с соответствующими документами.

Новый товарный знак позволит государственному деятелю на законных основаниях заниматься изданием печатной продукции, интернет-вещанием, телевизионными проектами, а также различной рекламной деятельностью.

Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России

Ранее сообщалось, что компания Starbucks оформила регистрацию нового товарного знака в России со сроком действия до 2034 года. Заявка на регистрацию была подана в мае 2024 года, а соответствующее решение было принято в ноябре 2025 года.

