Starbucks зарегистрировал в России товарный знак

Starbucks официально зарегистрировал в России очередной товарный знак с охраной до 2034 года. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в мае 2024 года, решение о регистрации вынесено в ноябре 2025-го. Таким образом, бренд продолжает юридически защищать свои обозначения на российском рынке с долгосрочным горизонтом действия.