Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 11:32

Starbucks зарегистрировал в России товарный знак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nixx Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nixx Photography

Starbucks официально зарегистрировал в России очередной товарный знак с охраной до 2034 года. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в мае 2024 года, решение о регистрации вынесено в ноябре 2025-го. Таким образом, бренд продолжает юридически защищать свои обозначения на российском рынке с долгосрочным горизонтом действия.

Цены на кофе побили исторический рекорд из-за проблем с урожаем в Бразилии
Цены на кофе побили исторический рекорд из-за проблем с урожаем в Бразилии

Кстати, вернуться в РФ «Старбакс» хочет уже давно. В феврале компания рассматривала возможность возвращения на российский рынок, планируя занять места, которые скупил Тимати, открыв свой Stars Coffee. Кроме того, в октябре Starbucks зарегистрировала товарный знак для премиального направления We Proudly Serve.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • starbucks
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar