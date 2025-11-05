Starbucks зарегистрировал в России товарный знак
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nixx Photography
Starbucks официально зарегистрировал в России очередной товарный знак с охраной до 2034 года. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана в мае 2024 года, решение о регистрации вынесено в ноябре 2025-го. Таким образом, бренд продолжает юридически защищать свои обозначения на российском рынке с долгосрочным горизонтом действия.
Кстати, вернуться в РФ «Старбакс» хочет уже давно. В феврале компания рассматривала возможность возвращения на российский рынок, планируя занять места, которые скупил Тимати, открыв свой Stars Coffee. Кроме того, в октябре Starbucks зарегистрировала товарный знак для премиального направления We Proudly Serve.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.