Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию

Сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность возвращения на российский рынок, планируя занять места, ранее занятые компанией Stars Coffee, основанной Тимати и Антоном Пинским. Как сообщает Mash, партнёры-рестораны уже получают запросы о возможной покупке точек за 270 миллионов долларов (около 24,69 миллиарда рублей по текущему курсу).

Starbucks покинула Россию в 2022 году, присоединившись к волне ухода иностранных компаний. Летом того же года активы бренда были приобретены Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатором Антоном Пинским. 18 августа они открыли первое заведение под новым брендом — Stars Coffee на Арбате в Москве. В настоящее время сеть насчитывает 120 точек, из которых 105 находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 15 — в других регионах.

Теперь Starbucks задумалась о возвращении в Россию. По имеющейся информации, официальных предложений Тимати и Пинскому пока не поступало — представители Starbucks лишь начали предварительные переговоры, задавая вопросы и оценивая стоимость бизнеса. Последние намёки указывают на сумму в 270 миллионов долларов, что в десять раз превышает цену, за которую были куплены активы Starbucks летом 2022 года.