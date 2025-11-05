Россия и США
5 ноября, 14:51

Адвокат оценил законность «срочной» женитьбы SHAMAN и Мизулиной

Адвокат раскрыл, когда молодожёнов распишут в загсе в день подачи заявления

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В исключительных случаях брак может быть зарегистрирован в загсе в день обращения, такие ситуации объясняются рядом факторов. Об этом Life.ru рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин, комментируя бракосочетание в Донецке певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Такие случаи обусловлены наличием особых обстоятельств, к которым относятся беременность, рождение ребёнка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, а также другие важные причины

Михаил Салкин

юрист Московской коллегии адвокатов

«Такие ситуации требуют особого подхода и быстрого оформления, поэтому законодательство предусматривает возможность заключения брака в день обращения при наличии подтверждающих документов и доказательств», — пояснил адвокат.

По его словам, на практике такие ситуации встречаются довольно часто:

  • Это может быть тяжёлая болезнь одного из будущих супругов, которая требует как можно скорее узаконить отношения.

  • Также был случай, когда мужчине, который был космонавтом и должен был отправляться в космическую миссию, позволили заключить брак в день отправки.

  • Ещё можно назвать необходимость срочного оформления брака в условиях проведения боевых действий, если мужчина отправляется на фронт.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что особые обстоятельства требуют оперативных решений и быстрого оформления документов, что и позволяет юридическая норма о заключении брака в день обращения при наличии соответствующих оснований, резюмировал Салкин.

Напомним, сегодня Екатерина Мизулина объявила о своём бракосочетании с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Она опубликовала короткий пост: «В Донецке мы с Ярославом посетили загс и расписались». Пользователи отметили символичность выбора места: Мизулина активно поддерживает жителей Донбасса и неоднократно посещала регион с гуманитарной миссией.

Ольга Годуненко
