Виновато солнце: Названа неожиданная причина роста числа наркоманов в Петербурге

В Санкт-Петербурге возросло количество алкоголиков и наркоманов из-за нехватки солнечного света, считает психолог Марианна Абравитова. По её оценке, длительный дефицит солнца отражается не только на настроении, но и повышает уязвимость к психическим расстройствам. Погодный фактор, по её оценке, усиливает тягу к «быстрым радостям».

«Например, в странах Скандинавии, где солнца крайне мало, один из самых высоких уровней суицида. В тёмные дни человек бессознательно начинает искать для себя радость — и, к сожалению, часто находит её в алкоголе или наркотиках. Другие же впадают в депрессию», — объяснила она «Постньюс».

При этом с серой погодой можно и нужно работать. Эксперт рекомендует компенсировать нехватку света в быту — включать дома яркое освещение, делать среду своего обитания насыщеннее цветом, добавлять сочные оттенки в гардероб. Даже простые визуальные стимулы поддерживают тонус и улучшают эмоциональное состояние, подчеркнула Абравитова.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на 22% увеличилось количество больных с алкоголизмом и наркоманией. К примеру, диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» впервые поставили почти 1,3 тыс. горожан, что на 22% больше, чем в прошлом году.