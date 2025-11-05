«Реальное оружие Судного дня»: Новая ракета США не выдержала сравнения с «Буревестником»

Запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III является попыткой США отреагировать на испытания российской ракеты «Буревестник», но эта реакция оказалась «слабенькой». Такое мнение высказал политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в беседе с Life.ru, комментируя последние события в сфере стратегических вооружений.

По его словам, дальность полёта Minuteman III составила немногим более четырёх тысяч миль. В то же время российская ракета «Буревестник» продемонстрировала дальность в семь с половиной тысяч миль, и это «далеко не предел» для отечественного оружия.

«Поэтому, если американцы решили как-то отреагировать и похвастаться, что у них тоже есть такие же ракеты, как у русских, то, ребята, ваша ракета как минимум слабее, чем наша ракета, в том числе и по дальности», — отметил он.

Эксперт подчеркнул уникальность российской разработки, заявив, что «такой ракеты, как «Буревестник», нет ни у одной военной державы мира, и в ближайшее десятилетие не будет». Он назвал «Буревестник» «реальным оружием Судного дня», способным в случае третьей мировой войны «закончить для нашего противника войну».

Ранее, в ходе плановых испытаний, американские военные осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащённой боезарядом. Основной целью данного мероприятия являлась проверка боеготовности этого типа ракет, состоящих на вооружении армии США. Запущенный снаряд преодолел расстояние около 4,2 тысячи миль (примерно 6700 километров) и успешно поразил намеченную цель на атолле Кваджалейн.