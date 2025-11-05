Россия и США
5 ноября, 15:29

В РФ регулярную выплату контрактникам распространят ещё на ряд военных

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные, выполняющие задачи по отражению вражеского вторжения на российской границе и в прилегающих к зоне СВО районах, будут получать ежемесячную выплату наравне с контрактниками. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил Кабмину привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым документом. Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на ситуации с 6 августа 2024 года.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статусов ветерана и инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022–2023 годах соглашения с Минобороны РФ. До этого статус ветерана боевых действий предоставлялся только добровольцам СВО.

Татьяна Миссуми
