Военный эксперт раскрыл, как и где могут пройти ядерные испытания России

Россия может возобновить испытания ядерного оружия на архипелаге Новая Земля, используя для этого существующую инфраструктуру полигона. О том, как технически может быть организован этот процесс и какие вызовы с ним связаны, в комментарии для Life.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Эксперт пояснил, что речь идёт именно о проверке ядерных боеприпасов, а не комплексов в сборе со средствами доставки. Такие испытания, по его словам, должны проводиться исключительно на специализированных полигонах, где можно безопасно произвести подрыв.

«На этой базе можно было бы проводить испытания любых видов ядерных боеприпасов, какие у нас только есть, любых типов и мощностей, что демонстрирует готовность полигона к осуществлению ядерных тестов», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, где именно могут пройти такие испытания, Тимошенко указал на полигон на острове Новая Земля в районе Белушья Губа. Он отметил, что там имеются специально подготовленные шахты и штольни, где можно разместить боеприпас и провести контролируемый взрыв с помощью кабелей и датчиков.

При этом эксперт обратил внимание на сложность скрытого проведения подобных тестов. Он объяснил, что геология Новоземельского полигона, состоящая из обводнённого гранита, хорошо проводит колебания, что позволяет международным системам контроля легко обнаруживать взрывы мощностью от пяти килотонн.

Земля там — обводнённый гранит, хорошо расслышать любые колебания. Поэтому проводить скрытые испытания там сложно, и системы контроля легко выявляют любые взрывы. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко

Исторически, добавил полковник, Россия отказалась от испытаний на Семипалатинском полигоне, а действующие международные договоры значительно ограничивают возможности их проведения. Подводные испытания он счёл маловероятными из-за высокой сложности и рисков, предположив, что основными способами останутся наземные и подземные взрывы.

Напомним, сегодня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на фоне звучащих от американской стороны заявлений о возобновлении ядерных испытаний назвал целесообразной подготовку к проведению Россией аналогичных полномасштабных тестов на архипелаге Новая Земля. На совещании Совета безопасности глава ведомства заявил, что Соединённые Штаты активно наращивают потенциал своих стратегических наступательных вооружений. В этой связи возможный отказ Вашингтона от соблюдения моратория на ядерные испытания был бы закономерным шагом в русле курса, нацеленного на демонтаж существующей системы контроля над вооружениями.