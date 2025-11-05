Вильнюс попросит Минск пропустить литовские авто, застрявшие в пробке на границе

Литва намерена обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить возвращение грузовых автомобилей с литовскими номерами, которые застряли на белорусской территории у контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене на брифинге для журналистов.

Глава правительства уточнила, что процесс переговоров уже начался, однако подчеркнула, что граница между странами останется закрытой. По её словам, обращение не будет сопровождаться изменениями в пограничном режиме.

Премьер-министр отметила, что теперь стороны ожидают результатов переговорного процесса, выразив надежду на положительное решение вопроса о возвращении транспортных средств.