В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб

Военно-транспортный самолёт потерпел крушение недалеко от города Бабануса в суданском штате Западный Кордофан. Об этом сообщает газета Sudan Tribune со ссылкой на заявление 22-й пехотной дивизии.

Согласно информации издания, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности в правом крыле после выполнения миссии по снабжению армейских подразделений. Самолёт потерял управление, загорелся и разбился, в результате чего погибли все члены экипажа.

Движение «Силы быстрого реагирования» (СБР), в свою очередь, заявило о том, что сбило военный самолёт «Илюшин» над Бабанусой, опубликовав видеозапись с горящими обломками. Sudan Tribune отмечает, что СБР может предпринять новую попытку штурма города, находящегося в осаде более 1,5 года.

Конфликт в Судане, начавшийся в апреле 2023 года, уже привёл к значительным человеческим жертвам и массовому перемещению населения. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в регионах Дарфур и Кордофан.

Неделей ранее боевики из группировки «Силы быстрой поддержки» (RSF) совершили массовую расправу в захваченном родильном доме «Саудовский» в городе Аль-Фашир, убив врачей и пациентов. По данным Bild, число жертв превысило 460. Суданская медицинская сеть сообщает о гибели не менее 1500 мирных жителей после захвата Аль-Фашира боевиками RSF. За 2025 год в Судане зафиксировано 49 террористических атак на медицинские учреждения, унёсших жизни 966 человек. ВОЗ сообщает о 185 нападениях на медицинские учреждения за полтора года войны, в результате которых погибли 1204 человека и 416 получили ранения.