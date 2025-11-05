Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

Украина намерена полностью отказаться от копейки как расчётной единицы, заменив её на новую мелкую монету под названием «шаги» до конца 2025 года. О планах регулятора сообщил глава Национального банка страны Андрей Пышный, чьи слова приводит агентство Reuters.

По словам чиновника, в оставшуюся часть года Нацбанк организует серию публичных обсуждений и выставок, чтобы детально проинформировать граждан о предстоящих изменениях. Параллельно с этим в Верховной Раде уже началась подготовка к рассмотрению законодательного проекта, необходимого для проведения реформы.

Глава украинского регулятора добавил, что существование монет с одинаковым названием на Украине и России является для Киева абсолютно неприемлемым. Он пояснил, что по завершении реформы всякая символическая финансовая связь с Москвой должна быть окончательно разорвана.

«У нас есть своё название. И пришло время окончательно вернуть его обратно», — констатировал Пышный.

Ранее Life.ru сообщал, что дизайн двадцатигривневой банкноты претерпел изменения. Согласно официальному заявлению Национального банка Украины, в обращение поступили модифицированные купюры, в оформлении которых был использован лозунг, приписываемый украинским националистам и расцениваемый рядом стран как экстремистский.