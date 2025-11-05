Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 19:29

«Кукла Барби» из Бразилии умерла после ночи за деньги с любовником-адвокатом

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / barbarayankovsky

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / barbarayankovsky

Бразильская инфлюенсерша Барбара Янкавски, прославившаяся как «живая Барби» благодаря многочисленным пластическим операциям, была обнаружена без признаков жизни в постели своего любовника в Сан-Паулу. О её кончине со ссылкой на полицию сообщает издание Daily Star.

По данным того же источника, 51-летний адвокат, нанявший блогершу для интимных услуг, рассказал правоохранителям, что они вместе употребляли наркотические вещества. После этого Янкавски уснула в нижнем белье во время просмотра телепередач. Позже мужчина обнаружил её мертвой. При этом на теле погибшей были зафиксированы травмы глаза и ушибы на спине.

Известность к блогерше пришла после того, как она потратила на изменение внешности свыше42 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,5 миллиона рублей.) Получив признание в соцсетях, она начала участвовать в различных телевизионных проектах, укрепляя свой образ.

В Екатеринбурге во время матча умер 39-летний хоккеист Красовский
В Екатеринбурге во время матча умер 39-летний хоккеист Красовский

Ранее Life.ru сообщал, что журналистка Мария Фролова скоропостижно ушла из жизни в Москве 2 ноября на 34-м году. В какой бы коллектив ни попадала Мария, она везде заслужила репутацию не просто блестящего специалиста, но и человека с огромным сердцем — настоящего друга, способного на глубокую эмпатию и поддержку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Бразилия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar