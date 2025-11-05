«Кукла Барби» из Бразилии умерла после ночи за деньги с любовником-адвокатом

Бразильская инфлюенсерша Барбара Янкавски, прославившаяся как «живая Барби» благодаря многочисленным пластическим операциям, была обнаружена без признаков жизни в постели своего любовника в Сан-Паулу. О её кончине со ссылкой на полицию сообщает издание Daily Star.

По данным того же источника, 51-летний адвокат, нанявший блогершу для интимных услуг, рассказал правоохранителям, что они вместе употребляли наркотические вещества. После этого Янкавски уснула в нижнем белье во время просмотра телепередач. Позже мужчина обнаружил её мертвой. При этом на теле погибшей были зафиксированы травмы глаза и ушибы на спине.

Известность к блогерше пришла после того, как она потратила на изменение внешности свыше42 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,5 миллиона рублей.) Получив признание в соцсетях, она начала участвовать в различных телевизионных проектах, укрепляя свой образ.

