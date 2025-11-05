На 84-м году жизни умер актёр и поэт Вячеслав Вербин

На 84-м году жизни скончался актёр, поэт и драматург Вячеслав Вербин. О его смерти сообщила пресс-служба театра «Карамболь» в официальном Telegram-канале.

Подробности и причина смерти артиста не разглашаются. Вербин родился в ноябре 1941 года, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, снялся в сериале «Империя под ударом» и работал сценаристом над несколькими проектами, включая «Фердинанд великолепный» и «Семь счастливых нот». Помимо актёрской работы, он писал пьесы, песни для кинофильмов, а также либретто для опер и балетов.

Ранее сообщалось о кончине известного телеведущего Юрия Николаева на 77-м году жизни. Артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия дома и был срочно доставлен в медицинское учреждение. В последний период жизни Николаев боролся с тяжёлым заболеванием дыхательной системы — ещё в ноябре 2024 года его госпитализировали в реанимационное отделение после потери сознания, где врачи констатировали отек легких.