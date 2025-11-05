Россия и США
5 ноября, 17:13

Путин ввёл в состав комиссии Совбеза замглавы СК и «Роскосмоса»

Обложка © Life.ru

Первый зампред СК РФ и замглавы «Роскосмоса» по безопасности включены в состав Межведомственной комиссии Совбеза РФ. Соответствующий указ уже подписал российский лидер Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

«Внести в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности ... следующие изменения: а) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 14.2. Первый заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации. б) дополнить пунктом 40.2 Заместитель генерального директора по безопасности госкорпорации «Роскосмос», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вошёл в состав Совета безопасности страны.

