Шойгу обратил внимание Совбеза на туманность заявлений США о ядерных испытаниях
Обложка © Life.ru
Намерения Соединённых Штатов относительно возобновления ядерных испытаний остаются не до конца ясными из-за противоречивых заявлений американских официальных лиц. На этом обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время совещания постоянных членов СБ, докладывая об обстановке президенту Владимиру Путину.
«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — отметил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что США задумали провести субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Это означает, что испытываться будут именно части, которые инициируют атомный взрыв. А сам Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о своём распоряжении по запуску ядерных испытаний. Кремль запросил объяснения от американской стороны, но пока их не получил.
