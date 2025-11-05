Шойгу обратил внимание Совбеза на туманность заявлений США о ядерных испытаниях

Намерения Соединённых Штатов относительно возобновления ядерных испытаний остаются не до конца ясными из-за противоречивых заявлений американских официальных лиц. На этом обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время совещания постоянных членов СБ, докладывая об обстановке президенту Владимиру Путину.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — отметил он.