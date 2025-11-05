В Британии поразились советским бомбам, которые дали России преимущество на фронте

Российские Вооружённые силы получили значительное преимущество на фронте благодаря использованию модернизированных корректируемых авиационных бомб (КАБ) советской эпохи. Такие данные приводит издание Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов, военных и украинских чиновников.

Как отмечается в материале, после серьёзного апгрейда эти боеприпасы можно запускать с расстояния более 100 километров, поскольку они получили реактивные двигатели. Благодаря этому носители бомб находятся вне зоны досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

В публикации также утверждается, что Россия провела модернизацию своих баллистических ракет, что привело к резкому снижению эффективности их перехвата. Если ранее украинская ПВО сбивала до 37% таких целей, то теперь этот показатель упал до 6%.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на фоне звучащих от американской стороны заявлений о возобновлении ядерных испытаний назвал целесообразной подготовку к проведению Россией аналогичных полномасштабных тестов на архипелаге Новая Земля. Глава силового ведомства на совещании Совбеза указал, что США активно наращивают свой стратегический наступательный потенциал. В свете этого возможное решение Вашингтона нарушить мораторий на ядерные испытания стало бы ожидаемым шагом в рамках политики по демонтажу сложившейся системы контроля над вооружениями.