5 ноября, 18:58

Новый премьер Японии созвонилась с Зеленским и заявила о поддержке

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообщалась по телефону с Владимиром Зеленским. Политики первый раз провели переговоры после вступления Такаити в должность, разговор продлился полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Японии.

«Премьер-министр Такаити подчеркнула, что позиция «Япония будет с Украиной» не поменяется», сказано в заявлении ведомства.

Такаити заверила Зеленского, что Токио продолжит проводить «решительную поддержку» Украины, несмотря ни на что, а также будет добиваться «справедливого мира». Глава киевского режима выразил удовлетворение подобными заявлениями японского премьера.

Как сообщалось, Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром Японии, став первой женщиной на этом посту в истории страны. Решение было принято большинством голосов на заседании нижней палаты парламента. Такаити уже заявила, что продолжит взятый Японией курс в вопросах внешней политики.

